Anacapri, rapina a centro scommesse e spaccio di droga: 16enne in comunità

I carabinieri della stazione di Capri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della Procura competente, nei confronti di un 16enne del luogo.

L'indagine, condotta dai militari delle stazioni di Capri e di Anacapri, coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli, ha consentito di raccogliere nei confronti del 16enne gravi indizi in relazione a una rapina ai danni di un centro scommesse di Anacapri, commessa in concorso con un maggiorenne.

Il giovane è indagato anche per i reati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La rapina risale allo scorso 13 gennaio quando il 16enne, con l'ausilio di un complice maggiorenne, dopo essere entrato nel centro scommesse con volto coperto da un passamontagna, si sarebbe impossessato di 20mila euro, minacciando il dipendente in servizio con un coltello da cucina.

I carabinieri della stazione di Capri hanno subito identificato il 16enne: nella sua abitazione, hanno trovato e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per compiere la rapina, nonché indumenti del tutto simili a quelli indossati dal rapinatore.

Nella stessa circostanza, i militari hanno trovato e sequestrato dodici grammi di hashish, 0,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il suo cellulare. La successiva ispezione dello smartphone ha fatto inoltre rilevare la presenza di diverse chat dalle quali sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico quale autore di svariate cessioni illecite di stupefacente ad alcuni minorenni del luogo.