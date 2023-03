Anacapri: Riapre il belvedere dell'antica porta

Ad Anacapri inaugurata l’antica Porta della Differenza restaurata. Ieri mattina è stato tagliato l’ideale nastro del completamento dell’opera di recupero di uno dei simboli del comune alto dell’isola azzurra. Un restyling voluto dalla giunta comunale di Anacapri con il sindaco Alessandro Scoppa e il vicesindaco Franco Cerrotta per consentire il restauro conservativo della Porta e del Portale di Capodimonte, storico punto di accesso in cima alla Scala Fenicia e simbolo celebre di Anacapri e dell”inizio del territorio della parte alta dell’isola.

La Porta della Differenza deve il suo nome al periodo della peste di fine 1400 ed in particolare ad un evento del 1493 quando gli “Anacapritani”, come si chiamavano a quell’epoca gli anacapresi, per proteggersi da tale calamità pensarono di sbarrare l’ingresso utilizzando un robusto portone. Nel complesso dei lavori è stato previsto anche l’aumento dei livelli di sicurezza e di illuminazione della zona interessata, il restauro del viale e dei muri fino al Belvedere Axel Munthe. «E’ stato realizzato un restauro conservativo – è spiegato nell’atto dell’amministrazione comunale di Anacapri – finalizzato a preservarne l’integrità e consentire la fruizione del percorso in condizioni di sicurezza da parte delle migliaia di turisti che ogni anno visitano la villa San Michele, la via Axel Munthe e la Scala Fenicia”.