«L’Anacapri di oggi ma soprattutto quella di domani». È il manifesto politico di Franco Cerrotta che siede sui banchi del consiglio comunale dal 1990, prima come assessore e immediatamente dopo come primo cittadino per dieci anni consecutivi, poi con un altro doppio mandato, intervallato da una consiliatura come vicesindaco. E ora Franco Cerrotta ha raggiunto il rarissimo traguardo del quinto mandato come sindaco. La sua compagine, “Lista Anacapri”, ha raggiunto un altro primato sfiorando il 90 per cento dei consensi.

Un consenso guadagnato sul campo che vede Anacapri compatta intorno al suo leader, che tenta di evitare che anche la cittadina amata e frequentata da personaggi illustri come Graham Greene e Axel Munthe cada nelle mode e nell’omologazione, perdendo le sue caratteristiche che la rendono meta del top dell’imprenditoria e dell’industria, da Luca Cordero di Montezemolo a Diego Della Valle solo per citarne alcuni.

«Nel programma che abbiamo presentato – dice Cerrotta – abbiamo ben scritto che il nostro impegno sarà rivolto alla prevenzione sanitaria, un elemento di importanza fondamentale per garantire il benessere e la salute, bene primario e diritto fondamentale di ogni cittadino, senza mai dimenticare i problemi che affliggono le giovani generazioni e che rappresentano anche degli indicatori di soluzioni possibili. E infine tra gli obiettivi importanti da perseguire ci sarà l’istituzione dell’Area Marina Protetta. Continueremo ad attivarci affinché la cittadinanza tutta condivida l’obiettivo e daremo pieno supporto al ministero per tutti gli adempimenti futuri. Anacapri si avvia verso un turismo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni del presente - conclude Cerrotta – senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

A tempo di record il sindaco ha convocato il consiglio comunale e la giunta che lo affiancherà in questi cinque anni affidando incarichi agli assessori e deleghe ai consiglieri. In primis la carica di vicesindaco è andata a Massimiliano Ferraiuolo, grande conoscitore del territorio che si occuperà del verde pubblico, manutenzioni ordinarie con maestranze comunali e, inoltre, di servizi cimiteriali, igiene ambientale, organismi partecipati dal comune, tutela del territorio.

Poi le quote rosa: Virginia Amabile nel ruolo di assessore si occuperà di attività produttive, suoli pubblici, affari legali, tutela delle tradizioni, eventi folkloristici; Manuela Schiano assessore a turismo e cultura, politiche sociali, risorsa mare, rapporti con gli enti e in particolare con la città di Capri e a completare la composizione della giunta comunale Sonia Guidetti con delega alla mobilità, collegamenti marittimi, politiche educative, estetica cittadina, arredo urbano. Deleghe anche ai consiglieri di maggioranza Claudio Acampora (artigianato, politiche giovanili, tutela del benessere degli animali), Armando Scoppa (sport, innovazione tecnologica), Valentina Catuogno (famiglia e qualità della vita, attività ludico formative per l’infanzia), Dario Paolino (sanità).