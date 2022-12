Il super boss Antonio Polverino, meglio noto come Zi Totonno, è stato trasferito in un centro di riabilitazione di Napoli. L'uomo, gravemente malato, era detenuto da due anni.

Polverino, 78 anni, è lo zio del capoclan Giuseppe, arrestato in Spagna nel 2012 e tuttora rinchiuso - in regime di 41 bis - nel carcere sardo di Bancali. Zi Totonno deve scontare una condanna (sentenza definitiva) a 12 anni e 7 mesi per associazione mafiosa. Dopo aver trascorso un lungo periodo ai domiciliari, sempre per motivi legati al suo stato di salute, nel novembre del 2020 fu condotto in carcere. In cella è rimasto fino a pochi giorni fa, quando il tribunale di sorveglianza ha dato il via libera al trasferimento in una struttura ospedaliera napoletana.

APPROFONDIMENTI Case occupate a Napoli: «Io minacciato con i pit-bull, il mio appartamento invaso dai parenti del boss» Una scuola nel bene abusivo dei palazzinari E resta ai domiciliari il “titolare” di Villa Borghese

Antonio Polverino, che per anni ha gestito panifici nell'area collinare di Marano e di Napoli (attività tuttora portata avanti dai suoi familiari), era diventato - a partire dagli anni Novanta - il reggente di fatto della cosca egemone a Marano, Quarto, Calvizzano e nella zona dei Camaldoli. Il suo prestigio era cresciuto a dismisura durante la lunga latitanza del nipote Giuseppe Zi Totonno: secondo gli inquirenti, era il punto di riferimento di palazzinari, tecnici e politici di Marano e Quarto. Ha avuto un potere enorme ed è stato decisivo, in assenza del nipote, in relazione ad appalti, edilizia e molto altro. Emblematico il caso dell'Ipercoop di Quarto. Fu arrestato dai carabinieri quattro anni fa, in un casolare di Cassino, dove si nascondeva da diversi anni.