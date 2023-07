Area d'attesa per i diportisti all'ingresso del porto di Marina Grande a Capri

La Capitaneria di Porto di Capri ha emanato un’ordinanza che entrata in vigore oggi 28 luglio 2023. Il dispositivo firmato dal Comandante della Circomare Capri Emanuele Colombo prevede una nuova disciplina per le unità da diporto dirette alle aree che sono date in concessione nel porto commerciale di Marina Grande. L’ordinanza che è stata formulata dal Comandante del Porto di Capri in piena sinergia e condivisa con i vertici del Porto Turistico, prevede una più rigorosa e nuova regolamentazione dell’accesso alle aree nel porto commerciale ai fini disciplinare l’accesso delle unità da diporto dirette al pontile del molo detto “il pennello”.

L’ordinanza però non si ferma solo a questo spazio dell’area portuale ma istituisce una “waiting area” a 400 metri dall’imboccatura del porto di Marina Grande a distanza di sicurezza dalle rotte delle motonavi e navi di tipo commerciale che effettuano le linee di collegamento.

Un’area d’attesa, dunque, dove i natanti dovranno sostare attendendo di essere chiamati per poter accedere nel porto dell’isola azzurra. Inoltre, le imbarcazioni una volta entrate nel porto dovranno seguire una rotta obbligata che non vada ad intralciare il bacino di evoluzione delle altre navi che operano all’interno dello scalo marittimo.

Il regolamento, fatto attraverso l’ordinanza n. 31 del 28 luglio 2023 fatta dal Comandante del Porto di Capri Tenente Emanuele Colombo, si è resa necessaria a causa dell’eccessivo aumento del traffico diportistico che si è venuto a creare negli ultimi tempi che ha causato congestionamento all’interno dello scalo portuale e che il nuovo disciplinare intende eliminare aumentando il livello di sicurezza nel porto di Capri che è l’unico punto d’accesso all’isola.