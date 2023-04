Castellammare: rifiuti sull'arenile, i turisti fanno pulizia

Uno dei lungomari più belli della provincia di Napoli. Con il Vesuvio in lontananza, il Faito, Ischia e Capri all'orizzonte. Ma sull'arenile, spesso i rifiuti e la sporcizia vomitata dal mare. Oggetti, e immondizia che rimangono lì sull'arenile.

Una fotografia bella e impietosa, che oggi ha fatto mettere al lavoro anche dei turisti svizzeri. Succede a Castellammare. E lo racconta il sito storico Libero ricercatore.

«Mi sono avvicinato a loro, ad una famiglia di 4 persone, vengono dalla Svizzera, stanno ripulendo la spiaggia, perché è in cattive condizioni, mi sono avvicinato ...SORRY per lo stato in cui versa Castellammare...THANK YOU per ciò che state facendo... il padre mi ha detto peccato è una bella città...bisogna rimboccarsi le maniche e fare anche noi la nostra parte», scrive uno dei collaboratori.