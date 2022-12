Armi, droga e soldi sequestrati in uno scantinato a Volla

Un arsenale pronto a uccidere nelle mani di un incensurato, un commerciante napoletano: è stato sequestrato a Volla dai carabinieri, che hanno perquisito l’abitazione con relative pertinenze di un 37enne.



Sequestrati un fucile mitragliatore kalashnikov ak47, una pistola tipo revolver modello Bruni 380 senza di matricola, una pistola tipo revolver modello Bruni 380, una pistola artigianale senza marca, modello e numero di matricola, una pistola scenica, un fucile ad aria compressa modello r7, 72 cartucce di vario calibro e materiale vario per la manutenzione delle armi. Tutto perfettamente funzionante.

L'arsenale è stato trovato in uno scantinato insieme con droga e denaro contante. Rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina e 16.180 euro. Per questo, il 37enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi clandestine, armi comuni da sparo, munizionamento, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente. Indagini sono in corso per verificare l'eventuale utilizzo delle armi in fatti di sangue o altri delitti.