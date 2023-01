Arrestato per droga, sequestrata anche la mannite per il «taglio»

Poggiomarino, è qui che un 57enne finisce in arresto, ai domiciliari, per droga. A bloccarlo i carabinieri che hanno anche sequestrato bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi e 100 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio degli stupefacenti. Durante la perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto 13 “palline” di cocaina già pronte per essere vendute.