Tenta di rubare una bottiglia di Champagne, arrestato a Torre del Greco

Aveva provato a portare via una bottiglia di champagne senza pagare, ma era stato notato da una guardia giurata con la quale aveva avviato una colluttazione prima di essere fermarto. Per queste ragioni un uomo di 38 anni, di Torre del Greco ( Napoli) è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Pompei. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio e dopo essere stati allertati da una segnalazione giunta dalla locale sala operativa, sono infatti intervenuti in via Macello per un tentativo di furto in corso all'interno di un esercizio commerciale.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato, dopo una colluttazione, da personale addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, dopo aver danneggiato l'antitaccheggio, aveva prelevato una bottiglia di Champagne di ingente valore, per poi tentare la fuga.Il 38enne è stato arrestato con l'accusa di rapina.