Arriva l'isola pedonale nel centro storico

Un regolamento specifico per la promozione e incentivazione alle attività imprenditoriali nel centro storico cittadino. Una svolta per la Città di Vico Equense che potrà definire i contorni di un’operazione che porterà alla realizzazione di un’isola pedonale unica nel suo genere.

Un altro impegno mantenuto dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello, al fine di incentivare l’indotto turistico ed economico del centro storico oggetto di lavori di riqualificazione e valorizzazione. È uno dei risultati ottenuti nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tenutosi questa mattina in aula consiliare, durante cui sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno.

“Un regolamento tanto desiderato, discusso tante volte e finalmente ottenuto – ha spiegato il primo cittadino -. Si partirà in maniera sperimentale per il Vescovado, con l’obiettivo di applicare il regolamento ai centri storici degli altri borghi cittadini, in virtù delle loro peculiarità economiche e turistiche. Abbiamo colmato un notevole ritardo rispetto ai comuni limitrofi. A Vico Equense c’è tutto, storia, cultura, paesaggi ed enogastronomia, ma mancava una zona pedonale, un percorso in cui cittadini e turisti possano passeggiare godendosi le bellezze e i panorami mozzafiato che offre il nostro territorio. Ringrazio per questo la mia squadra per il lavoro svolto, in particolare la Commissione che ha lavorato alla sua stesura, nelle persone dei consiglieri Giovanni Visco, Mariangela Savarese, Daniela Gianna e Giuseppe Ferraro. Dispiace prendere atto dell’astensione di oggi in consiglio comunale di quella frangia di minoranza che ha deciso di non prendere parte ai lavori di stesura del regolamento e che non si preoccupa di offrire un contributo per una visione necessariamente diversa della nostra città”.