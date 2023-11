Sulla strada statale 268 del Vesuvio, a lungo teatro di incidenti oltre che di aspre polemiche fino a quando non vi sono stati i lavori per il raddoppio della carreggiata, arriva l’autovelox di ultima generazione: quattro dispositivi (due per ogni senso di marcia) rilevano la velocità media da un tratto all’altro e in caso di superamento del limite scatta la contravvenzione.

APPROFONDIMENTI Sant'Antonio Abate, uccise il fratello per incassare l'assicurazione: condannato all'ergastolo Caivano, si rafforza la municipale: in arrivo altri 15 caschi bianchi Controlli della polizia nel «Parco Verde» di Caivano

L’iniziativa è del Comune di Somma Vesuviana, che ha installato gli autovelox nel proprio tratto di competenza, fino al territorio di Ottaviano. Il sistema di rilevamento si chiama “Kria T – Exspeed 2.0”: in direzione Angri, gli impianti sono stati sistemati dal km 10 e 200 al km 11 e 250, mentre in direzione Napoli vanno dal km 10 e 333 al km 11 e 200. Il primo rilevatore registra la targa, il secondo rileva la targa ma allo stesso tempo calcola anche la velocità media, che non dovrà mai superare i 90 km orari. Al superamento scatterà la norma vigente in materia, con l’applicazione delle sanzioni stabilite in relazione al superamento di velocità.

Non basterà, dunque, frenare al passaggio davanti all’autovelox, ma sarà necessario rispettare il limite lungo l’intero tratto di strada. Spiega Ciro Bruno, comandante della polizia municipale di Somma Vesuviana: «Purtroppo abbiamo constatato che pur essendoci un limite di velocità a 90 km orari, in quel tratto spesso gli automobilisti superano i 100 km orari, mentre i camionisti vanno anche a 90 km orari con velocità massima consentita di 70 km orari».

Di qui la decisione di intervenire con un’innovazione. Questo tipo di autovelox è il primo della zona vesuviana: nei giorni passati sono stati sistemati i cartelli che avvisavano della presenza del dispositivo che, però, è stato installato già da diverse settimane, peraltro suscitando la curiosità di molti automobilisti. Ora l’autovelox è funzionante e può rappresentare un deterrente per chi percorre troppo velocemente la strada che collega Napoli ai centri dell’area vesuviana interna.

Dice il sindaco Salvatore Di Sarno: «In questi anni troppi incidenti, anche mortali. Con Anas, Polizia Municipale e Polizia Stradale abbiamo presentato un progetto che ha come obiettivo limitare la velocità, a tutela della vita delle persone. La strada statale 268 è un asse viario di collegamento davvero importante verso Napoli, ma anche verso l’area salernitana. L’ amministrazione comunale con questa iniziativa, mette al centro la persona, la tutela della vita».

Per anni, la strada statale del Vesuvio è stata considerata la “strada della morte”. Poi i lavori, i progetti per la riqualificazione, la lenta ma costante ripresa. La strada statale necessita ancora di interventi, in particolare del raddoppio di corsia di alcune tratte, ma molte opere sono state, finalmente, ultimate. Da mesi sono stati ultimati gli impianti di illuminazione di alcuni svincoli ricadenti nel tratto a quattro corsie. Nello specifico, sono stati illuminati gli svincoli di Somma Vesuviana Centro, Somma Vesuviana Sud, Ottaviano Zona Industriale, Ottaviano e Palma Campania. Il raddoppio di corsia, inoltre, allo stato attuale va da San Giuseppe Vesuviano a Somma Vesuviana, per circa 10 dei 31 chilometri complessivi della strada statale del Vesuvio. Restano da raddoppiare due porzioni di 268, quello iniziale, che parte da Cercola e termina alle prime uscite di Somma Vesuviana, e quello che va da Poggiomarino allo svincolo autostradale di Angri.