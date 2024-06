I carabinieri della tenenza di Arzano lo hanno rintracciato in un’abitazione disabitata in via Sant’Agrippino. Ha 53 anni ed è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Dalla perquisizione dei locali, è emerso che l’uomo nascondesse 7 dosi di cocaina, 16 stecchette di hashish e 36 bustine di marijuana.

Con la droga anche denaro, circa 120 euro in contante ritenuto provento illecito.

L’uomo è in carcere, in attesa di giudizio.