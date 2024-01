Arzano, 5 arresti oggi: imprenditore costretto a pagare 70 mila euro al clan Di Lauro

Estorsione aggravata dal metodo mafioso: con questa accusa sono stati arrestati cinque indagati nell'ambito di un'indagine diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.

Le indagini, condotte dalla tenenza dei carabinieri di Arzano nel novembre 2023, hanno trovato la loro genesi nella denuncia sporta da un commerciante di Arzano che ha dichiarato di essere vittima, dall’ottobre 2020, di estorsione da parte di tre soggetti a lui noti appartenenti al clan Di Lauro di Secondigliano.

In particolare, dopo aver rifiutato di cedere ai Di Lauro il suo bar, l’imprenditore era stato costretto dagli stessi a pagare 70.000 euro in rate mensili da 1.000 euro ciascuna garantite da altrettante cambiali che la vittima ha dovuto sottoscrivere e consegnare agli estorsori.

Ogni qualvolta la vittima pagava una rata si vedeva restituita una cambiale che quindi fungeva da garanzia per il pagamento stesso. Tali corresponsioni si sono protratte fino al mese di luglio 2022 quando l’uomo ha deciso di cedere l’attività pensando che potesse cessare l’imposizione. Ma così non è stato. Nel mese di gennaio 2023, infatti, quando l'imprenditore ha aperto un altro bar in un'altra zona di Arzano, i suoi aguzzini sono tornati alla carica chiedendogli nuovamente la quota estorsiva e minacciandolo di morte al suo rifiuto.

A sostegno e prova ulteriore dei fatti anche alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Roselli, alias “Frizione”, già boss del clan Amato-Pagano oggi pentito.