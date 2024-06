Inaugurati i lavori per l’ospedale di comunità ad Arzano. La struttura sanitaria sorgerà a pochi passi dal noto rione di via Colombo. Questa mattina, il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Mario Iervolino e la sindaca Cinzia Aruta hanno accolto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Circa venti posti letto che potrebbero già essere disponibili tra un anno, quando è prevista la chiusura del cantiere.

La fascia tricolore Aruta ha palesato la sua soddisfazione: «Avremo una vera e propria cittadella della salute in un’area periferica della città. Abbiamo tutte le potenzialità per poter essere un’eccellenza ed è una sfida per noi amministratori alla quale non vogliamo sottrarci».

Il direttore Iervolino ha aggiunto: «Tutta l’operazione ha un finanziamento di 6 milioni dal Pnrr. Il Comune di Arzano ci ha concesso in comodato d’uso per 40 anni questa struttura. Ci concede il terreno accanto dove c’è il campetto e, probabilmente, anche i 300/400 metri a ridosso del campetto».

Il presidente De Luca ha concluso: «Realizziamo una struttura sanitaria importante nel territorio proseguendo nello sforzo di riqualificazione della nostra Sanità e cercando di fare quello che devono fare gli esponenti istituzionali: fare e non parlare. In questo momento, abbiamo questa divisione in Italia tra chi parla e chi realizza. Noi siamo in una situazione drammatica per i pronto soccorsi, ormai si fa fatica a fare i turni nei grandi ospedali. La regione Campania è la regione che riceve meno soldi di tutte le regioni d’Italia e nonostante tutto stiamo facendo miracoli. Ventimila dipendenti in meno, quindi per le risorse e il personale che abbiamo stiamo facendo miracoli».

Non sono mancati i riferimenti alla premier Giorgia Meloni da parte del presidente della Regione: «Noi stiamo combattendo da un anno per sbloccare i fondi Sviluppo e Coesione, 6 miliardi di euro della regione Campania. Al presidente del Consiglio, come ho detto, da oggi in poi rivolgo una sola domanda: Quando sblocchi i 6 miliardi di euro a vantaggio dei cittadini campani? Tutto il resto sono chiacchiere inutili».

Nel pomeriggio, il presidente De Luca sarà a Giugliano per illustrare i lavori per la realizzazione dell’ospedale. Giovedì, è previsto il taglio del nastro della Centrale operativa territoriale a Caivano.