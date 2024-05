Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arzano e Frattamaggiore.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 208 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 107 veicoli, di cui quattro sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 15 violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati tre esercizi commerciali e, per uno di questi, è stata disposta l’immediata sospensione della attività di somministrazione ai tavoli di bevande ed alimenti in quanto non conforme alle norme igienico.sanitarie ed amministrative vigenti in materia, elevando tre sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.500 euro.