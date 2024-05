Arzano, edificio a rischio crollo: denunciati i proprietari

Edificio a rischio crollo, dopo il cedimento del solaio, in via Vittorio Emanuele ad Arzano. I proprietari dello stabile, situato nel centro storico, sono stati denunciati. La polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Lo stabile si presentava in uno stato fatiscente.

Gli agenti, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, hanno messo in sicurezza gli occupanti dell’edificio accanto. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha aperto un fascicolo a carico dei tre proprietari.

L'ufficio tecnico ha emesso un’ordinanza di intimazione dei lavori. A seguito dell’intervento, i proprietari hanno affidato i lavori ad una ditta che già è all’opera.