Arzano, in fiamme un'auto parcheggiata in via Napoli

In fiamme un’auto parcheggiata in via Napoli ad Arzano. L’episodio ha attirato subito l’attenzione dei residenti che si sono allarmati. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della tenenza di Arzano che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno attivato le indagini. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, al momento, non sono stati trovati inneschi.

Non si esclude che l’incendio possa essere partito da un cumulo di rifiuti, ammassati poco distante dal veicolo. Il proprietario, secondo quanto accertato dagli investigatori, è incensurato. I militari dell’Arma continuano a tenere alta l’attenzione sul territorio.