Il Comune invia solleciti di pagamento per il consumo idrico 2021 e 2022 in maniera indiscriminata: unisce, infatti, alle poche decine di morosi tutti quelli che hanno pagato. E al danno per questi ultimi, sembra aggiungersi la beffa: chi è in regola, dimostrando di avere regolarmente pagato, non può ottenere lo sgravio all'istante ma attendere che la macchina burocratica si metta in moto. Risultato? Lunghe file di contribuenti agli sportelli della società incaricata della riscossione e puntuali proteste dell'utenza.

APPROFONDIMENTI Danneggiato il cartello stradale di Casa Mehari Giugliano: «Nell'inferno di Casacelle, abbiamo avuto un tetto ora finiremo per strada» «Mesate ai familiari dei killer di Siani», in Appello sconto di pena per Cappuccio e Del Core

I morosi, intanto, non possono richiedere alla società concessionaria il rateizzo perché il sollecito è stato emesso dal Comune. Presso Costrame, ditta incaricata della riscossione, è possibile chiedere il rateizzo quando si riceve la fattura e, comunque, prima della scadenza della stessa, come prevede il regolamento comunale. «Purtroppo abbiamo avuto un malfunzionamento del software di gestione dati della ditta esterna dice l'assessore Giuseppe Vitagliano . Il fenomeno è circoscritto a 82 contribuenti per i quali si è provveduto a ristampare le notifiche. Mi scuso, a nome dell'amministrazione, per il disagio arrecato».

Per gli avvisi già recapitati a utenti in regola dal Palazzo garantiscono che ci sarà presto una lettera di revoca. Intanto, in questi giorni sono in consegna anche gli avvisi di accertamento per quanti non hanno pagato la Tari relativa all'anno 2018. «In questo caso chiarisce il rappresentante dell'esecutivo guidato da Cinzia Aruta chi si trova in temporaneo stato di difficoltà economica che impedisce il versamento dell'intero importo, è previsto la ripartizione del debito in un numero congruo di rate rispetto alla condizione patrimoniale».

Per dimostrare di essere in difficoltà a pagare è sufficiente, per le persone fisiche, una dichiarazione con allegato il modello Isee. Per le persone giuridiche, si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio e dichiarativi reddituali. Quella delle bollette pazze, purtroppo, è una criticità che si ripresenta con frequenza ad Arzano dove manca da sempre una efficiente banca dati dei contribuenti. Per quanto riguarda l'idrico, c'è chi propone di ricostituire l'ufficio comunale acquedotto ma potrebbe essere anche una scelta datata questa rispetto al progresso tecnologico al quale ormai si è giunti.

Una cosa è certa: secondo i tecnici, seppure lentamente - per l' assenza di uno storico - va approntata una aggiornata banca dati. E se anche si partisse subito, per andare a regime ci vorrebbe tempo per cui non è escluso che l' invio di nuove bollette e richieste di morosità in futuro non possano essere spedite a chi ha pagato con puntualità. Per cui, una raccomandazione non è superflua: gli utenti devono avere cura di conservare le ricevute.