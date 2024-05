Tre denunce e altrettanti veicoli sequestrati, 15mila euro in totale di contravvenzioni per violazioni varie, oltre un quintale di merce sotto chiave: è il risultato di un’operazione straordinaria di controllo della polizia locale di Arzano, guidata dal colonnello Biagio Chiariello.

Contestate anche diverse violazioni di occupazione di suolo pubblico, sempre a carico di commercianti, con ripristino dello stato dei luoghi.

Un segnale forte contro il commercio irregolare che mina l’economia locale e la sicurezza dei consumatori quello messo in atto, l’altro giorno, da parte dei “caschi bianchi” che si confermano in prima linea nella salvaguardia dei valori di legalità e giustizia, fondamentali per il benessere della società. L’operazione non a caso ha ricevuto il plauso della comunità, che vede nella polizia locale un alleato prezioso nella lotta alla vendita abusiva e nel sostegno all’ordine pubblico.

Durante l’intervento, è stata sequestrata una quantità significativa di merce. In un gesto di solidarietà, parte degli articoli finiti sotto chiave, in buono stato, è stata donata a varie associazioni no-profit della zona, che potranno utilizzarla per supportare le loro attività benefiche. La merce ritenuta avariata o non idonea all’uso è stata, invece, distrutta, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Il bilancio

«Abbiamo ribadito, qualora ce ne fosse bisogno - dice il colonnello Chiariello - l’importanza del rispetto delle leggi e delle regolamentazioni commerciali, essenziali per una convivenza civile e per la tutela dei consumatori. Il nostro impegno sottolinea la determinazione nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano i cittadini».

Il blitz si è concentrato essenzialmente sui venditori ambulanti operanti senza le dovute autorizzazioni. Il bilancio dell’operazione ha dimostrato grande professionalità e determinazione nell’affrontare questa problematica ma anche altre tematiche, sempre a garanzia e a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini. Alcuni giorni fa la polizia locale ha posto sotto sequestro alcuni veicoli utilizzati per il trasporto persone non a norma: avevano gli abitacoli modificati ed erano privi di autorizzazioni. Ai mezzi, che venivano utilizzati anche per il trasporto studenti, erano state aggiunte panchine e sedie in modo irregolare per creare più posti possibili.

«Sono risultati importanti rapportati al numero di risorse, uomini e mezzi, a disposizione, quelli che sistematicamente raggiunge la polizia locale», affermano alcuni esponenti dell’amministrazione comunale a cui spetta organizzare una attenta programmazione per riequilibrare gli standard ottimali di un corpo che lotta ogni giorno, in maniera impari, con i mille e più problemi del territorio e con le contraddizioni di una comunità che non sempre collabora compatta per consentire di fronteggiare abusi, soprusi e illegalità.