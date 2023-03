Arzano: il semaforo “sospeso”, sicurezza a rischio su una delle strade più pericolose

Il semaforo? Restano solo luci penzolanti. A causa di automobilisti indisciplinati e pericolosi e ritardi nella manutenzione, ad Arzano paga un pesante dazio il semaforo su corso Salvatore D’Amato, all’incrocio con via Porziano e via Benedetto Croce. Abbattuto e lasciato appeso, così come tanta altra segnaletica cittadina finita sistematicamente nel mirino dei teppisti o di automobilisti fuori controllo.

L’episodio riporta alla ribalta la pericolosità di quell’arteria, l’ex Rettifilo al Bravo, un nastro di asfalto di circa tre chilometri che da Casavatore conduce fino al cavalcavia di Frattamaggiore e viceversa. Già teatro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali, resta da sempre croce e delizia degli automobilisti locali. «E’ pericoloso, lo dicono le statistiche, ma nonostante tutto nessuno interviene», affermano alcuni abitanti di via Sette Re, una delle arterie confluenti sul grande rettilineo a scorrimento veloce controllato da Città Metropolitana.

La strada è diventata una vera e propria pista da corsa, un nastro d’asfalto pericolosissimo. «Bisogna intervenire: l’idea buona potrebbe essere quella di creare almeno una rotonda all’incrocio di via Sette Re ammesso che venga garantita sempre e comunque pure di notte, il funzionamento del semaforo poi all’intersezione con via Benedetto Croce. Altrimenti, sarebbe necessaria una seconda rotatoria. Ma l’impianto di regolamentazione della viabilità veicolare e pedonale di via Croce, peraltro dotato anche di un sofisticato sistema di fotored, dopo una certa ora serale finisce fuori servizio per evitare che gli automobilisti fermi al semaforo diventino facile preda di rapinatori e malintenzionati di turno. Ma una cosa è certa: se quest’ultima è una tesi giustissima a garanzia e a salvaguardia di tanti automobilisti e famiglie è pur certo che, spegnere l’impianto semaforico, diventa alla fine un’opportunità, soprattutto di notte, per lanciare autovetture a tutto gas per i più avvezzi ad una guida spericolata. E così gli incidenti si moltiplicano con grave pericolo per chi guida ma pure per qualche malcapitato pedone. Perciò non si capisce perché non si intervenga con immediatezza per riparare il palo semaforo abbattuto e ripristinare un minimo di sicurezza alla viabilità della zona», afferma un commerciante del posto.