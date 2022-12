Regalo di Natale per 171 precari dell'Asl Napoli 3 Sud che sono stati ammessi alla procedura di stabilizzazione del contratto. Si tratta di infermieri e operatori sociosanitari che lavorano già da anni presso le strutture aziendali, con contratto di lavoro a tempo determinato ed essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge di bilancio 2021. Proprio a pochi giorni dal Natale la delibera dell'Azienda sanitaria, guidata dal direttore generale Giuseppe Russo, sanitario Elvira Bianco, amministrativo Michelangelo Chiacchio. Un primo passo verso la stabilizzazione del gran numero di precari, alcuni assunti nel periodo dell'emergenza Covid, che da due anni portano avanti battaglie e proteste per ottenere il posto fisso.

Erano in mille inizialmente, tra infermieri, oss e tecnici di laboratorio e informatici che, sostenuti anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, hanno protestato e incrociato le braccia davanti alla sede della direzione generale, al Bottazzi di Torre del Greco. Poi, nel corso dei mesi, a circa 300 tecnici e informatici non è stato rinnovato il contratto, mentre 700 infermieri e Oss hanno ottenuto delle proroghe. Per la stabilizzazione erano arrivate all'azienda circa 506 domande, ma sono state considerate valide solo 171. I restanti precari per ora sono stati prorogati fino a giugno del 2023 ma, grazie al nuovo emendamento governativo che estende i requisiti della stabilizzazione a 18 mesi al 31.12.2023 per il personale sanitario, potrebbero anch'essi avere diritto alla stabilizzazione entro fine dicembre 2024. «La stabilizzazione degli operatori in possesso dei requisiti - fa sapere l'Asl - avviene con la verifica di quanto autocertificato dai partecipanti e nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni della giunta regionale (Ptfp) e di spesa del personale». Nella delibera di stabilizzazione viene anche precisato che «qualora la disponibilità nell'ambito del Ptfp e del limite di spesa sia inferiore ai soggetti interessati, si procederà all'avvio di una procedura finalizzata all'approvazione di una graduatoria riservata da utilizzare sino al 31 dicembre 2023».

«La stabilizzazione del personale - spiega il dg Russo - consente alla nostra azienda di migliorare le attuali performance in termini di offerta sanitaria e assistenziale e, nel contempo, di guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo. D'altronde, per me e per lo stesso presidente della Regione De Luca era doveroso dare l'opportuno riscontro ai tanti operatori che hanno portato avanti con onore la battaglia al Covid. Ancora oggi continuano a farlo dando tranquillità alle famiglie in occasione del Natale». Differente è il caso dei 60 fisioterapisti che, assunti nel 2018 con contratto «15 octies di libero professionista» per superamento di avviso pubblico per titoli e colloquio, vedranno scadere il proprio contratto il 31 dicembre. Da quattro anni, infatti, vedono prorogare il loro contratto a tempo determinato di volta in volta, ma chiedono una stabilizzazione che non arriva. Tra l'altro l'Asl Napoli 3 Sud ha indetto un concorso proprio per 60 fisioterapista, che dovrebbe essere espletato a metà febbraio. «Non capiamo perché indire un altro concorso - dicono i precari - mentre si potrebbe procedere con la stabilizzazione degli interni che ormai hanno anche tanta esperienza».