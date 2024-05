Associazioni a Pomigliano per costruire il bene comune

Mercoledì 22 maggio una delegazione della Fondazione Nuova Specie Onlus sarà a Pomigliano per un convegno organizzato dal Centro Giorgio La Pira e dalla Biblioteca dei ragazzi “I care”, sul tema: “Fare comunità. Per una nuova idea di bene comune”.

L’incontro tra le due realtà, nato dalla intermediazione del vescovo della diocesi Lucera-Troia mons. Giuseppe Giuliano, ha avuto inizio un anno fa, nell’ambito di uno scambio teorico-prassico avvenuto al Villaggio Quadrimensionale a Troia (Foggia), sede della Fondazione Nuova Specie, il 3 giugno 2023. Questo primo incontro ha suscitato interesse da parte delle due realtà e ha portato alla realizzazione di questo nuovo evento, in cui la Fondazione Nuova Specie presenterà, attraverso le voci di diversi suoi esponenti di tutta Italia, il suo punto di vista sul tema della “comunità globale”, una idea innovativa nell’ambito del concetto e della prassi di comunità, sulla quali da oltre 50 anni la Fondazione si interroga ed opera sul campo: la sperimentazione di contesti uterini per far crescere “gravidanze psiché a cielo aperto” per bambini, adolescenti, adulti e anziani, nell’ottica di una omogeneità dinamico-strutturale tra le diverse fasce di età.

Proprio di recente, ad esempio, la Fondazione Nuova Specie ha organizzato una settimana intensiva sperimentale su questo tema, in collaborazione con l’organo del NEO-RAFCIM (Nuova Rivoluzione Affido/adozione Familiare Coppiarrete Infanzia Maestrepola), dedicata ai bambini e agli adolescenti.