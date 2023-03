Attivista Wwf pestato da imprenditore del clan, De Raho: «Si proceda d'ufficio»

Un attivista del WWF è stato violentemente pestato da un imprenditore che ha scontato una condanna definitiva per camorra. Il tutto per le sue denunce contro il mattone selvaggio in Penisola Sorrentina.

Il caso, accaduto a Sant'Agnello sabato sera, viene sollevato in parlamento dal senatore del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, che è intervenuto in aula per ricordare che «al momento manca la denuncia della vittima e non si può procedere d'ufficio, nonostante siamo di fronte a soggetti di questo tipo».

A picchiarlo, sostengono alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, è stato un imprenditore del settore edile che ha già scontato una condanna definitiva per concorso esterno alla camorra dell'area stabiese e che vive proprio a Sant'Agnello.

L'attivista «è rimasto a terra, è stato portato in ospedale in ambulanza e non ha ancora presentato querela. Ecco perchè chiedevamo la procedibilità d'ufficio. Questo episodio evidenza che c'è l'esigenza di un controllo del territorio molto intenso in Campania, laddove la Campania è stata considerata una provincia con indici di pericolosità camorristica di altissima intensità» ha concluso De Raho.