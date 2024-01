Forse la fretta, forse gli auricolari con la musica che non gli hanno fatto sentire l’avviso acustico: saranno le indagini dei carabinieri a chiarire le ragioni che hanno portato alla morte di un giovane, travolto dal treno della Circumvesuviana nella serata di ieri. Il ragazzo è rimasto a lungo non identificato: potrebbe essere uno del posto o un migrante che lavorava nelle campagne circostanti alla linea ferroviaria, mentre un’altra ipotesi è che si tratti di un addetto alle consegne a domicilio, un rider.

L’incidente si è verificato all’altezza di un Soa (segnalatore ottico acustico) cioè un passaggio a livello senza barriere ma segnalato attraverso luci e sirene. Il Soa, denominato “Annunziata” si trova in via Berardinetti a Scafati, tra la fermata di San Pietro, frazione di Scafati e quella di Cangiani, territorio di Boscoreale. Il fatto è, dunque, avvenuto in aperta campagna, con poche case sparse e pochissima luce.

Erano da poco passate le 20 quando la vittima ha attraversato i binari con il suo motorino. Come ha spiegato l’Eav in una nota, il passaggio a livello era funzionante: le luci e le sirene hanno regolarmente avvertito i passanti dell’arrivo del convoglio ma, probabilmente, il giovane, in sella ad uno scooter, ha attraversato lo stesso ed è stato travolto dal treno in transito. Potrebbe essere stato indotto dalla fretta o potrebbe non aver sentito gli avvisi, forse perché ascoltava musica.

Si tratta di ipotesi, che verranno meglio verificate nelle prossime ore dai carabinieri di Scafati, chiamati a indagare sulla vicenda. Di certo si è rivelato inutile ogni tentativo del macchinista di fermare la corsa del convoglio: la frenata, in circostanze del genere, è molto lunga ed è impossibile riuscire ad evitare l’impatto. La vittima è stata travolta ed è rimasta a lungo in una pozza di sangue, fino a quando non sono giunti i soccorsi.

La circolazione è stata interrotta lungo la linea Torre Annunziata - Poggiomarino ed è stato effettuato un servizio bus sostitutivo, che è andato a avanti fino a fine servizio. Da tempo Eav sta lavorando per eliminare i Soa, considerati potenzialmente pericolosi proprio perché senza sbarre e spesso posizioni in zone disabitate e poco illuminate. In totale su tutte le linee Eav i passaggi a livello sono 270: 86 sulle linee Suburbane, 11 su quelle Flegree e 173 su quelle Vesuviane. Di questi, in Circumvesuviana, una decina sono Soa, ossia regolati solo da segnalatori ottici e acustici, senza barriere. Ottanta, invece, sono privati, si affacciano cioè su appezzamenti di terra o anche case.

Da quando è stato dato incarico a una specifica unità operativa dell’Eav (quattro anni fa) sono stati soppressi 15 passaggi a livello e all’inizio di novembre del 2023 è stata indetta una gara di appalto per interventi di soppressione passaggi a livello della rete ferroviaria Eav dell’importo di 17 milioni. L’azienda ha, infatti, interesse ad azzerare i passaggi a livello, realizzando sottopassaggi o strade alternative. Il caso dei Soa, poi, è ancora più emblematico: spesso gli avvisi acustici e le luci lampeggianti non bastano ad evitare tragedie.