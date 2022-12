Auto danneggiata con i petardi, autore del raid individuato dai filmati

In via Montenuovo Licola Patria a Pozzuoli una vettura danneggiata fa scattare l'intervento dei poliziotti, giunti sul posto, avvicinati dal proprietario che ricostruisce la dinamica di quanto accaduto. Tutta colpa di un petardo esploso vicino all'auto. Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, individuano l'autore del raid che aveva acceso due fuochi, di cui uno sul cofano della macchina si era poi allontananto frettolosamente. Nella sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 14 botti pericolosi: il 44enne di Pozzuoli, con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.