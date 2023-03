Auto usata come ariete: furto nel negozio di ottica di Marano. Bottino: 20 mila euro

Furto in un negozio di ottica, alle 5 del mattino, al centralissimo corso Europa di Marano. I banditi, tre almeno e tutti con i volti travisati, hanno prima tentato di fare irruzione nel locale servendosi di un piede di porco. Poi, avendo incontrato non poche difficoltà, hanno utilizzato un'autovettura per sfondare parte della vetrata.

I banditi sono riusciti a portar via con numerosi occhiali di marca e strumenti di lavoro vari, per un valore complessivo di almeno 20-25 mila euro. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della locale Compagnia, che hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere degli esercizi commerciali della zona.