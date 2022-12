Autofficina abusiva e scarichi nel fiume Sarno, c'è il sequestro

I reflui dall'attività produttiva e della gestione illecita dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, venivano smaltiti direttamente sul suolo nudo senza prefiltraggio. Così i militari delle stazioni carabinieri forestale di Marigliano e Roccarainola, nell'ambito dei controlli afferenti l'illecito smaltimento dei reflui industriali nel fiume Sarno, e nei suoi affluenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata un 25enne di Striano titolare di un'autofficina priva di qualsiasi autorizzazione.

Nello specifico i militari hanno constatato una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi consistenti in parti di veicoli non bonificato, veicoli danneggiati adagiati sul suolo nudo e vari contanier contenenti rifiuti di veicoli non bonificati.

I reflui di detta attività venivano scaricati direttamente sul suolo senza alcuna autorizzazione e senza alcuna vasva di prefiltraggio. Sequestrata l'intera area di circa 1.000 metri quadrati adibita ad officina dei rifiuti. Sono stati elevate sanzioni amministrative per 10mila euro. Altri controlli riguardano le auto e i pezzi per accertarne la provenienza. I controlli sull'intera area vesuviana continuerannoanche nei prossimi giorni alla ricerca di altre attività illecite a tutela della collettività e dell'ambiente.