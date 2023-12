Il refluo industriale proveniente dal lavaggio di autovetture veniva convogliato direttamente in vasche senza che subisse alcun tipo di trattamento depurativo. E la ditta che gestisce l'impianto di autolavaggio, non ha esibito alcuna documentazione che attestasse il regolare svuotamento da dei reflui da parte di una ditta specializzata. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) hanno effettuato il controllo presso l'impianto a Poggiomarino e hanno deferito il titolare, un 50enne di San Giuseppe Vesuviano, all'autorità giudiziaria. Il controllo all'impianto rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle fonti di inquinamento del suolo e del sottosuolo nel bacino idrografico del fiume Sarno. In particolare presso piccole e medie imprese che possano dare origine a scarichi reflui suscettibili di inquinamento della matrice ambientale in cui confluiscono.

La condotta accertata dai militari del Nipaf di Napoli è in violazione delle norme che regolano il deposito temporaneo dei rifiuti, per cui è stato ipotizzato il reato di gestione illecita di rifiuti. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro penale dell’intera attività. L'attività è finalizzata al controllo degli impianti di autoriparazione ed autolavaggio della provincia di Napoli, al fine di verificare soprattutto il rispetto delle norme in materia ambientale. Le verifiche vengono effettuate su tutte le possibili fonti di inquinamento idrico, sia esso in falda, o nelle acque superficiali, oppure indirettamente nel fiume Sarno attraverso gli sversamenti illeciti nei canali consortili o di bonifica.



