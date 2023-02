Mercoledì 1° marzo appuntamento con «Azioni per l'Acqua», l'inaugurazione del cantiere in via Matteotti

Mercoledì 1°marzo, alle ore 12, nel comune di Boscoreale, in via Matteotti, si svolgerà l’inaugurazione del cantiere per il risanamento della rete idrica compreso nel progetto «Azioni per l'acqua».

Saranno presenti il Sindaco, Antonio Diplomatico, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il Consigliere Regionale Mario Casillo.