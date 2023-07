Bacoli, spezza un cartello stradale e aggredisce i carabinieri

Un trentaduenne con disturbi psichici ha scatenato il Bacoli in centro a Bacoli. Armato di un bastone ha dato in escandescenze danneggiando un bar. I carabinierisono accorsi sul posto dopo la segnalazione dei passanti. Ma non sono riusciti a fermarlo subito.

A manio nude l'uomo ha staccato un cartello stradale per brandirlo e minacciare i carabinieri.

Poi, con un'azione fulminea il 32enne è salito sulla sua auto e ha tentato di investire i carabinieri. Ne è seguito un inseguimento per sei chilometri che ha impegnata tre pattuglie dei carabinieri.

Poi, l’uomo è stato bloccato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso del movimentato pomeriggio non ci sono stati feriti.