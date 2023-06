Bacoli, esplosione in cabina Enel: indagini dei carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a Bacoli, in località Baia, all’ingresso dell’area portuale.

Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, era avvenuta un’esplosione all’interno di una cabina Enel. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Pare non ci sia nessun ferito, mentre la rete elettrica è stata ripristinata. Indagini in corso da parte dei carabinieri.