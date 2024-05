Bacoli, torna “Bacoli in fiore”: scatta una foto al tuo giardino

Il balcone fiorito è un simbolo allegorico, significa in pratica che chi abita quel balcone, quella via, quella piazza, quel bar o ristorante, è una persona caratterizzata da un animo gentile, ha gusto per il bello, amore per il colore e passione per la natura.

Il concorso fotografico “Bacoli in fiore” premia il gusto e l’amore verso il paesaggio in miniatura, ossia quello domestico: si tratta di un balcone fiorito o di un piccolo giardino o della terrazza di casa. Svolgendosi a Bacoli, dove la natura inneggia alla meraviglia dei colori, questo particolare concorso invita gli abitanti del territorio a fotografare il loro spazio colorato, regalando uno sfondo floreale degno della sua antichissima tradizione e cultura, che affonda le proprie radici in oltre duemila anni di storia, quando l’impero romano era il più importante del mondo conosciuto per organizzazione civile, militare, culturale e religiosa.

Domenico Ferrante è l’ideatore del concorso “Il balcone fiorito”, mentre Pierluigi Sanfelice di Bagnoli è presidente della giuria esaminatrice delle più belle fotografie pervenute. La giuria sarà composta da Cristina Caracciolo di Brienza, Alessandra Sottile d’Alfano, Isabella Libonati, Camilla Aulisio e Nunzia Gilardi. Coordinatrice dello staff organizzativo Anna Abbate.

Giovedì 9 aprile alle ore 10.30, nella sala convegni del Castello Aragonese di Baia, ci sarà la presentazione dell’evento. Interverranno il sindaco di Bacoli Giosi Gerardo della Ragione, il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano, il direttore del Parco Regionale Campi Flegrei Francesco Maisto, il dirigente scolastico dell’Istituto Paolo Di Tarso Francesco Gentile e il docente del Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II Daniele Naviglio.