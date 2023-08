La lotta per il mare "libero" è da tempo una sua crociata: ora il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione prova ad affilare altre armi. E dopo la diffida arriverà la revoca della concessione per i lidi scorretti.

Toilette negata per chi viene dalla spiaggia libera, un euro da pagare per scaldare la pappa dei bimbi: che pazza estate è quella dei lidi di Bacoli?

«C'è anche chi ha rifiutato di vendere il gelato a chi proveniva dall'arenile libero, sempre a Miliscola. Come in un club privato. È evidente l'idea distorta di qualche imprenditore - ma io lo chiamo prenditore - che pensa di essere il padrone e non il concessionario di un bene pubblico. Abbiamo inviato la diffida, se arriva un'altra segnalazione avviamo la procedura di revoca della concessione. Vale per tutti i lidi. L'anno scorso c'era chi non faceva accedere acqua e alimenti: dopo le diffide non è accaduto più. Continuiamo a combattere questa cultura, anche in favore di chi rispetta le regole».

Come?

«Prima dell'estate abbiamo restituito cinquemila metri di spiaggia alla città, abbattendo recinzioni e baracche abusive. A Miliscola e Casevecchie c'erano zone presidiate da cancelli, dove si entrava solo citofonando. A Casevecchie su sette capannoni abusivi ne resistono ancora due ma abbatteremo anche quelli. A settembre avviamo i lavori per il polo nautico con i fondi Pnrr, con uffici e bagni pubblici».

Gli abusivi resistono, però.

«Tra Marina Grande a Bacoli e Miliscola, insieme a guardia di finanza, polizia locale e capitaneria, abbiamo sequestrato 250 tra ombrelloni e sedie a sdraio: l'ultima operazione dieci giorni fa. Controlleremo se gli abusivi sono tornati».

A proposito di servizi igienici non concessi, sulle spiagge restituite alla città non ci sono.

«Abbiamo iniziato dove c'erano le condizioni, come a Villa Ferretti. Al Poggio il chiosco avrà bar e bagno, di Casevecchie abbiamo detto. Non possiamo fare tutto e subito. Ciò non toglie che il concessionario di un'area adiacente alla spiaggia libera deve garantire pulizia e servizi. Non ci fa un piacere, è scritto nella concessione. Se l'arenile libero è sporco è colpa dell'incivile ma anche di chi deve pulire e non lo fa».

Quali strumenti esistono contro gli scorretti?

«La revoca, appunto. Ma non ha molto senso se poi non posso mettere a bando la concessione».

Cioè?

«Senza l'attuazione della legge Bolkestein sul territorio da parte del governo noi amministratori siamo in un limbo. Prima ci hanno detto di accelerare i bandi pubblici poi ci hanno fermato. Solo a Bacoli ci sono 220 concessioni demaniali tra ormeggi, spiagge e parcheggi: la stragrande maggioranza andrà a bando, ma l'iter burocratico avviato è paralizzato. I bandi sono utili a far comprendere che è finita l'epoca dei padroni di un bene pubblico. A Bacoli le spiagge libere sono una decina. Vogliamo aumentarle, ma non possiamo revocare le concessioni - tutte scadute e tutte prorogate - e affidarle con gara».

Però non ci sono solo imprenditori scorretti.

«Ogni anno si dice che i bandi si faranno a fine anno, questo è deleterio per gli stessi balneatori, che non possono fare un investimento a lungo termine sapendo che potrebbe essere l'ultima stagione. Ben venga chi guadagna e investe sul territorio. Ma...».

Ma?

«Molti canoni sono irrisori e non vale solo per i lidi. Sto completando una ricognizione sul tema degli ormeggi: a Baia per uno specchio d'acqua di settemila metri quadri il concessionario paga ottomila euro l'anno».

Più o meno quello che pagano due barche per ormeggiare ogni anno.

«Sì, ma i posti barca in quell'area sono duecento».

E quanto va al Comune?

«Il canone non va al Comune. Come sindaco devo solo subire. Secondo i calcoli fatti per il piano traffico, d'estate passiamo da 25mila a 120mila abitanti: come posso erogare i servizi? I concessionari devono pagare il giusto e parte dei soldi deve andare ai Comuni».

A proposito di traffico: ricette sul nodo viabilità?

«Se il trasporto su gomma fosse efficiente potremmo diminuire il flusso delle auto in arrivo. Eav e Regione devono darci una mano: in sinergia con i sindaci di Pozzuoli, Monte di Procida e Quarto chiederemo un incontro a settembre».