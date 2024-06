«A Bacoli abbiamo registrato un’affluenza alle urne del 70 per cento, con oltre 5 punti percentuali in più rispetto a cinque anni fa e sono convinto che i cittadini hanno appoggiato il nostro schema di governo locale che va oltre il campo largo, partendo dai movimenti civici territoriali e dialogando con i partiti dell’area riformista che, però, non devono essere egemoni ma punti di riferimento».

Josi Gerardo Della Ragione, 37enne, è stato eletto fa per la terza volta dal 2015, la seconda consecutiva, primo cittadino di Bacoli con il 56 per cento dei consensi. Ma guai a parlare di vittoria del campo largo modello-Napoli di Gaetano Manfredi. Per Della Ragione, invece, il modello Bacoli è diverso e può essere esportato a livello nazionale.

Sindaco, in che senso Bacoli è modello nazionale diverso da Napoli e ha vinto sull’astensionismo?

«Sono convinto che quello che si definisce “campo largo” non può non tenere conto di tutte quelle realtà politiche territoriali che non sono organiche ai partiti, che nascono dal basso e che nell’area riformista dialogano con i partiti, ma non ne accettano l’egemonia totale. Un giusto mix che sconfigge l’astensionismo e viene premiato dagli elettori, grazie al dialogo e al confronto continuo in una logica sana di coalizione, nella quale i partiti strutturati fungono da collante tra il territorio e i vari livelli istituzionali, dalla Regione, al Parlamento nazionale e fino al Parlamento europeo».

Come si può ottenere il superamento del campo largo?

«A Bacoli sono venuti due ministri del governo Meloni per sostenere il candidato Schiano, ma la nostra coalizione nata dal basso e aperta ai partiti riformisti ha sbaragliato il campo. La nostra idea di alleanze, che ha unito l’esperienza del movimento FreeBacoli, che ho fondato quando avevo vent’anni, alle esperienze politiche di Pd, Verdi-Sinistra e M5s, è stata premiata soprattutto perché ha fatto cose concrete».

Quali, in particolare?

«Quando sono diventato sindaco eravamo in dissesto finanziario per 56 milioni di euro e non avevamo in cassa neanche i soldi per pagare gli stipendi. Oggi chiudiamo un bilancio con 10 milioni di attivo e molte opere pubbliche realizzate. Con 70 cantieri pubblici per altrettante opere urbane di fondamentale importanza, a cominciare dagli alloggi comunali assegnati agli inquilini, il completamento delle piste ciclabili, la rigenerazione urbana di Centocamerelle e Marina Grande. Miglioriamo i servizi per cittadini e per i turisti».

In campagna elettorale l’hanno accusata di considerare molti imprenditori locali, soprattutto nel campo balneare, come suoi nemici. L’hanno accusata di aver colpito questa categoria.

«Non siamo contro nessuno, ma per il rispetto delle regole a cominciare dal pagamento delle tasse. In questi cinque anni abbiamo trasformato il sistema di riscossione dei tributi locali andando a colpire non gli imprenditori, ma quella categoria che definisco “prenditori locali”: abbiamo scovato evasori dei tributi locali, come la Tari e l’idrico, per cifre enormi. Evasori anche per oltre 800mila euro. Tutto ciò va nel segno dell’equità fiscale, evitando che gli imprenditori onesti di Bacoli che pagano le tasse fino all’ultimo centesimo si possano sentire degli imbecilli per l’impunità diffusa che c’era prima».

Come si rilancia il turismo in epoca di recrudescenza bradisismica?

«Il bradisismo va affrontato con enorme determinazione, perché i cittadini flegrei chiedono sicurezza e certezze. Vogliono che i Campi Flegrei siano più resilienti e per questo avremo un confronto con il governo per arrivare ad un nuovo decreto che meglio risponda alle esigenze di cittadini e turisti».

Cosa chiederete al ministro Musumeci?

«Di finanziare nuove vie di fuga, di mettere in sicurezza i costoni e di dare sostegno economico per le verifiche e gli interventi edilizi dei privati. Non criminalizziamo chi abita nei Campi Flegrei, ma consentiamo loro di poter essere tutelati dallo Stato. Solidarietà e sostegno e non la logica della criminalizzazione».

Qual è la cosa che farà nei primi cento giorni da sindaco rieletto?

«Avvieremo i lavori del nuovo asilo-nido comunale a Cuma per 80 bambini e poi la svolta, grazie al PUC, con la trasformazione dei capannoni abbandonati a Baia e Miseno in 500 nuovi posti-letto per i turisti e la realizzazione di porti e approdi turistici a Baia e Miseno, garantendo nuovi investimenti e nuove assunzioni».