Bacoli, riaperto il Sentiero del Faro di Capo Miseno: pulito e in sicurezza

Dopo gli interventi di pulizia e messa in sicurezza, è stato riaperto il Sentiero del Faro di Capo Miseno. Si tratta di un importante passo sul fronte della valorizzazione dello straordinario patrimonio naturale dei Campi Flegreo, attuato, su iniziativa del Comune di Bacoli, dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con SMA Campania.

«La messa in sicurezza e la riapertura del sentiero, tra i più suggestivi della costa campana – sottolinea il presidente dell’Ente Parco Francesco Maisto, durante l'intervento all’inaugurazione con la vice sindaco di Bacoli Marianna Illiano e l’assessore all’ambiente Mariano Scotto di Vetta – è un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia istituzionale con il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e alla sensibilità dell’assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Questo è un passo significativo non solo per restituire alla fruizione turistica responsabile un ecosistema unico al mondo, ma anche per creare, su area vasta, un modello condiviso per la gestione sostenibile di attività antropiche compatibili su territori di grande pregio ambientale».