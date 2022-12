Bacoli, tre barche incendiate nel rimessaggio: è giallo

Tre imbarcazioni sono state incendiate la notte scorsa a Bacoli: due sono state distrutte dalle fiamme e l'altra è rimasta danneggiata. Sono stati i carabinieri a intervenire, intorno alle 3, in via Giulio Cesare, nell'area di rimessaggio delle imbarcazioni. Le barche sono tutte di proprietà di un 62enne pensionato incensurato. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini in corso per chiarire la dinamica.