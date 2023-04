Baia delle meraviglie! Scoperto un mosaico a motivi geometrici nelle terme del Lacus

Un raffinato mosaico realizzato con tessere colorate che compongono forme geometriche, è l'ultima meraviglia archeologica rinvenuta sui fondali di Baia sommersa, nei Campi Flegrei.

Il prezioso pavimento musivo, magistralmente fotografato dal sub naturalista Edoardo Ruspantini, mostra richiami a modelli diffusi in altri luoghi dell'Impero Romano, in particolare in Tunisia.

L'annuncio del ritrovamento, in un post pubblicato dal Parco archeologico Campi Flegrei: «Una ordinaria ricognizione di controllo nelle Terme del Lacus...e poi 5..10..20 tessere, lì dove di solito era solo sabbia. Una nuova stanza, un nuovo mosaico, con un psichedelico intreccio di linee geometriche, rese con tessere colorate. Ma non solo! Una particolarissima immagine, al centro del tondo principale: che cos'è? Ancora non lo sappiamo... ci aspetta un lungo, bellissimo lavoro».

Nello specifico, la piccola porzione di pavimento rinvenuta, mostra più geometrie che si incrociano e forse il bordo dell'intera composizione. Il nuovo mosaico, scoperto in un ambiente dalle Terme del Lacus - che proprio di recente hanno regalato alcuni preziosi mosaici e pavimentazionioni in marmo - nella suo tondo centrale, non ancora del tutto scoperto, nasconde una figura di difficile lettura.

Gli archeologi non si sbilanciamo sulla sua interpretazione, ma quelle linee rosse rese con tessere allungate sono sicuramente molto particolari. In particolare, lo schema generale della composizione - suggeriscono gli archeologi - offre dei paragoni con altri esempi dello stesso stile, diffusi soprattutto in Tunisia.

Si tratta di una serie di cerchi tangenti, separati da trecce che si incrociano, che generano esagoni dai lati concavi.

Ma possibili sorprese si potranno avere solo nel corso di un prossimo annunciato scavo.