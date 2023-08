Torre del Greco, barboncino gettato nella spazzatura ancora vivo

Gettato nella spazzatura ancora vivo come un rifiuto: barboncino trovato agonizzante a Torre del Greco. È stato trovato da un cittadino in un cassonetto della spazzatura in via Cavallo, agonizzante. Sono stati subito allertati gli animalisti della zona che hanno informato la Polizia Municipale e l’Asl veterinaria che è accorsa sul posto. Ora il barboncino anziano e malato, ha 17 anni e problemi convulsivi ed epatici come riferiscono gli attivisti, è in cura presso l’Asl.

Forse non c’è molto da fare, ma ciò che sconvolge è la modalità in cui qualcuno si è liberato di questo cane sofferente, colui che magari ha passato la vita a dare amore ai suoi padroni ed ora, nel momento del bisogno, è stato gettato via come un rifiuto.

Secondo indiscrezioni pare che il proprietario, individuato, avesse riferito di aver affidato il cane previo pagamento ad un tuttofare per la soppressione e che quest’ultimo l’avesse poi buttato.

Chissà qual è la verità, tuttavia resta un gesto atroce, una barbarie inaudita. «Solo sdegno- dicono dal Corpo Gav - queste persone non sono umane».