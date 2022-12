Consiglio comunale convocato per la prima seduta alle ore 00.01 del 24 dicembre prossimo. Accade ad Afragola, dove nella notte tra l'antivigilia e la vigilia di Natale il consesso cittadino è chiamato ad approvare il bilancio, dopo che la scorsa estate il Comune aveva dichiarato il dissesto e il ministero dell'Interno predisposto un organismo di liquidazione per appianare i debiti accumulati negli ultimi anni. Due i punti all'ordine del giorno, stabiliti da Biagio Castaldo, presidente del consiglio comunale: il primo riguarda l'approvazione del Documento unico di programmazione 20222024, il secondo invece una «Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2022-2024». Ma a far discutere ovviamente sono la data e l'orario fissati per l'appuntamento politico, l'ana e l'altro decisamente inediti. Furiosa, in particolare, la minoranza.

«Un orario scellerato - ha scritto sulla sua pagina social il capo dell'opposizione Antonio Iazzetta, in quota centrosinistra - dettato dalla paura di vedere la fine anticipata dell'Amministrazione per l'intervento del Prefetto, anche a causa di spese straordinarie di cui di certo non ha necessità un Comune come Afragola, alle prese con le conseguenze disastrose della dichiarazione di dissesto voluta da questa stessa maggioranza. Convocare l'assemblea cittadina ha concluso il consigliere comunale - offende quelle Istituzioni che vanno invece rispettate, altrimenti sarebbe il caso di presentarsi in aula consiliare in pigiama e con i cuscini, per denunciare l'assurdità della convocazione a mezzanotte».



Prova a fare chiarezza il primo cittadino Antonio Pannone, area centrodestra, che innanzitutto precisa che «non spetta al sindaco convocare le sedute del Consiglio» per poi aggiungere che «è assolutamente necessario approvare il bilancio riequilibrato entro il termine del 24 dicembre», argomento che di certo richiede «ampio spazio» al dibattito. Ovviamente - assicura Pannone - occorrerà «preservare la legittima aspettativa di tutti di dedicarsi agli affetti familiari in occasione del Natale» ma è anche vero che «per dieci anni si è messa la polvere sotto il tappeto e ora è necessario fornire delle risposte al dissesto, anche a dispetto di una struttura burocratica in sofferenza e non agile come la vorremmo». Ma come si è arrivati a convocare l'approvazione del bilancio nell'ultimo giorno utile? è la domanda che si fanno, stupiti e anche piuttosto divertiti, i cittadini di Afragola, sicuramente non avvezzi alle procedure amministrative comunali. In Piazza Castello, tra gli anziani che si godono un sole, i pareri sono controversi. C'è chi accusa l'attuale amministrazione di aver spinto tanto in là l'approvazione del bilancio per evitare che le opposizioni potessero mettersi di traverso e mandare a casa l'attuale amministrazione.





Dal Comune i tecnici che hanno preparato il bilancio fanno sapere che in effetti il documento era pronto da tempo. Gli ostacoli sono arrivati dalla stessa maggioranza, che ha sollevato eccezioni sulle cifre dei vari capitoli del bilancio. Problema non da poco, visto che trattandosi di bilancio previsionale, e quindi delle spese ipotizzate per tutto il 2023, le somme iscritte devono essere precise. Perciò l'ufficio di ragioneria ha proposto, d'intesa con la giunta comunale, di approvare un emendamento che mettesse in ordine le cifre del bilancio. E su questo emendamento si è poi aperto un confronto nella maggioranza, con il conseguente restringimento dei tempo. È successo così che al presidente del consiglio comunale non è rimasto altro che convocare la seduta un minuto dopo la mezzanotte, quando già si entra nel 24 dicembre e il pensiero va alle bancarelle del mercato per l'acquisto di vongole e capitoni per la cena o anche agli ultimi regali da mettere sotto l'albero. Pensiero che magari spingerà tutti ad approvare tutto in fretta, con tanti auguri a tutti. L'orizzonte, però, non sembra proprio sereno: non a caso in giunta resistono ancora alcune caselle vuote, di assessori non ancora nominati.Insomma, nella maggioranza continuano i mal di pancia, la cui intensità potrebbe essere misurata proprio nel corso del consiglio comunale di mezzanotte. Se saranno fuochi d'artificio o campane a festa, per ora è impossibile dirlo.