Capri, il bilancio del primo mese del 2023 della polizia municipale: multati 31 carrellini elettrici

Gli agenti della polizia nunicipale coordinati dal Comandante Daniele De Marini ha pubblicato gli esiti delle attività di controllo e sanzioni effettuati elevate nel mese di gennaio corrente. Nel corso delle attività espletate è scritto nel rapporto 31 sanzioni per violazioni di carattere amministrativo.

Gli agenti della polizia locale in particolare hanno rilevato una serie di violazioni imposte dal regolamento comunale relative alla circolazione dei carrellini elettrici adibiti al trasporto merci, bagagli e materiali edili.

Per mettere fine a questo tipo di continue violazioni delle norme è al vaglio della Commissione Statuti e Regolamenti del Comune di Capri di redigere un nuovo regolamento da applicare con urgenza che comporterà numerose novità rivoluzionando la normativa ormai superata o da correggere.

I controlli dei Vigili Urbani sono stati allargati anche ad altri settori a partire dall’abbandono di rifiuti in strada fuori le aree consentite e colpiti anche la mole di rifiuti ingombranti che impediscono la viabilità pedonale, occupando spazi di suolo pubblico. Dopo i controlli di gennaio si passa alla seconda fase per affrontare l’estate in tranquillità. Già da febbraio l’amministrazione ha previsto l’assunzione di due nuovi Agenti con contratto a tempo indeterminato che rimpiazzeranno i Vigili che hanno ottenuto la mobilità per altri Enti.

Infine, saranno riaperti quanto prima, al termine dei lavori di ristrutturazione che avverrà a breve, la storica sede dei Vigili Urbani in Piazzetta ubicata nello spazio esterno agli uffici, all’interno del Palazzo Municipale, riportando in Piazzetta non solo il comando della Polizia Municipale ma anche la rassicurante figura del Vigile Urbano in divisa, tra bar, tavolini e turisti, che da sempre è presente nel salotto del mondo.