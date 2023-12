«Ce avite accise a salute». Una frase in dialetto napoletano, scritta dai componenti dell'omonimo movimento vesuviano, su uno striscione che campeggia in bella mostra proprio di fronte all'entrata del presidio ospedaliero «Sant'Anna e Maria SS. della Neve» di Boscotrecase. A distanza di pochi metri da quello che tre anni fa, in piena emergenza pandemica, si trasformò in un «Covid Hospital» privando di fatto circa trecentomila persone del pronto soccorso, si celebrano in forma strettamente privata, nella chiesetta del cimitero di Torre Annunziata, i funerali della piccola M.P., di tre mesi, morta all'ospedale di Castellammare di Stabia a causa della mancanza di un pronto soccorso nelle vicinanze, e vittima innocente di un sistema sanitario che continua a fare acqua da tutte le parti. Una tragedia che a Torre Annunziata e Boscotrecase nessuno vuole dimenticare e anche per questo ieri, in una aiuola davanti all'ingresso dell'ospedale, è stato piantato un ulivo. «Maria merita giustizia. La piccola si poteva salvare. Quest'albero - dice uno dei manifestanti - deve essere un monito per tutti».

La morte di Maria, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ha fatto esplodere la rabbia di cittadini esasperati, mentre nella vicina piazza Cesaro, quasi come una terribile beffa, all'ingresso dell'attuale centro di igiene mentale è ancora visibile l'antica scritta «Ospedale civile di Torre Annunziata». Una serie di istantanee che certificano una amara verità: per una vasta utenza, che racchiude circa dieci comuni, quello alla salute non è più un diritto. È diventato un percorso a ostacoli. Dal senatore del M5s Orfeo Mazzella al movimento delle «mamme vulcaniche», da una delegazione di tifosi del Savoia alle associazioni del territorio a tanta gente comune, ieri mattina circa duecento persone hanno dato vita attraverso una sola voce a tutta la rabbia accumulata nel corso di questi anni. Nel mirino, la gestione dell'Asl Napoli 3 Sud e il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Mal digerite le dichiarazioni del governatore sulla tragedia della bimba. «Sciacallaggio? Strumentalizzazione? Siamo stanchi di questa situazione - tuona Mimmo Sella del movimento "Ce avite accise a salute". Rivogliamo il pronto soccorso. È un nostro diritto. Non ci fermeremo fino a quando non si troverà una soluzione. Apriremo una vertenza seria per affrontare il problema. Chiediamo che si investa su questo ospedale. Il nostro impegno sarà costante».

Sul piede di guerra anche una delegazione del movimento «mamme vulcaniche». «È evidente dicono che dietro a tutto questo, c'è un preciso disegno politico, privatizzare il pubblico. È ormai da dieci anni che è in corso questo gioco. Basta. Non si sta garantendo il nostro diritto alla salute». Un anziano non riesce a trattenere la rabbia: «Cinque minuti da Boscotrecase a Castellammare? Chi lo dice non conosce il territorio». Per Luciano Donadio del movimento civico «Insieme per Torre» bisogna aprire un tavolo di concertazione con la Regione Campania. «Questo tipo di manifestazioni attacca Donadio - non danno frutto. Bisogna superare il colore politico. Martedì prossimo - annuncia bloccheremo piazza Ferrovia, e da li ci muoveremo fino all'ospedale per installare un gazebo permanente con lo scopo di aprire un tavolo di trattative con la Regione».

Il caso dell'ospedale di Boscotrecase è arrivato anche sulla scrivania del ministro della Salute Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato. «Ho invitato personalmente il ministro e il sottosegretario a Boscotrecase. Fin dall'inizio questo ospedale è stato depotenziato - attacca il senatore del M5s Orfeo Mazzella - in netta contraddizione con l'idea di un Dea di primo livello, con strutture annesse. Il governatore De Luca è il responsabile della gestione della sanità in Campania, quindi è responsabile morale della mancanza di un pronto soccorso in questo ospedale. La politica ha il compito di rispondere ai bisogni dei cittadini. Serve programmazione e la programmazione dice che per un bacino di 300 mila abitanti è necessario un dipartimento di degenza urgenza».