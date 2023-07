Blackout a Sorrento: il centro storico al buio dalle 10.30

Un improvviso blackout in atto dalle 10.31 in una vasta area del centro storico di Sorrento, tra Largo Parsano Vecchio e via degli Aranci.

In ginocchio attività commerciali, bar e ristoranti della zona.

Il blackout è durato quasi quattro ore. Il guasto è stato localizzato dai tecnici dell'Enel intervenuti in largo Parsano Vecchio. Stop all'erogazione di energia elettrica fino alle 13.54, con inevitabili ripercussioni su tutte le attività.