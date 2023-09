Bomba d'acqua, a Villaricca donna si salva in extremis con l'aiuto dei vigili di Marano

Minuti di paura in via Antica Consolare Campana, al confine tra Villaricca e Marano. Il nubifragio abbattutasi oggi ha provocato - come spesso accade - gravissimi disagi agli automobilisti e residenti, intrappolati tra acqua e fango.

Lungo l'arteria che congiunge i due comuni, una donna è riuscita a salvarsi - anche grazie all'aiuto di alcuni agenti della polizia locale di Marano - uscendo dall'abitacolo che era ormai stato raggiunto dall'acqua.

La donna alla guida dell'autovettura in panne è stata soccorsa dagli abitanti della zona, che l'hanno ospitata garantendole anche un cambio degli abiti.