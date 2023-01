Bomba rudimentale ma dall'elevato potenziale esplode nella notte

La scorsa notte verso le 3.30 nel plesso della 219/81 di Pomigliano d'Arco i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e i carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli sono intervenuti in via Jan Palach per l'esplosione di un ordigno.

La bomba rudimentale e dall'elevato potenziale aveva danneggiato alcune finestre fino al terzo piano di un immobile del plesso popolare.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.