I militari della compagnia carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone condannate per aver preso parte ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel rione popolare denominato “Piano Napoli” di Boscoreale, in particolare partecipando, rispettivamente, alle varie attività connesse alla gestione della “piazza” di spaccio, provvedendo al rifornimento per i “pusher”, alla vendita e cessione al dettaglio delle sostanze, nonché alle funzioni di “palo” e “vedetta” del dispositivo di spaccio.

Si attende la sentenza definitiva. Fino ad allora le cinque persone sono presunte innocenti.