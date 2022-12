Bengala, petardi, mini ciccioli e altre «bombe non classificate» di fattura artigianale: 12 chili di botti illegali nascosti in casa e pronti per essere venduti sulle bancarelle abusive in vista delle festività natalizie. A tenerli ben nascosti nella sua abitazione, nella parte alta di Ercolano, Ersilia Amoroso, 58enne del posto già nota alle forze dell'ordine con precedenti di spaccio, che è stata scoperta e arrestata dai carabinieri della locale tenenza. I militari hanno perquisito l'abitazione della donna ed hanno trovato i 12 chili di botti illegali nascosti in alcuni scatoloni in camera da letto. Vista l'instabilità del materiale pirotecnico, prodotto illegalmente nelle fabbriche fuorilegge disseminate in Campania (l'ultima scoperta nei giorni scorsi a Villa Literno), per effettuare il sequestro in sicurezza sono dovuti intervenire i carabinieri artificieri del Comando provinciale di Napoli. Ben 300 articoli pirotecnici sono stati sequestrati e distrutti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione illegale di materiale esplosivo e domani sarà giudicata per direttissima.

I carabinieri fanno sapere che nei prossimi giorni proseguiranno i controlli in tutta la provincia di Napoli, uno sforzo che si aggiunge a quelli della polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Parte così la task force natalizia delle forze dell'ordine per il contrasto alla produzione e alla vendita dei botti illegali nel Vesuviano. Un fenomeno in realtà diffuso tutto l'anno, considerata l'abitudine di sparare fuochi ad ogni occasione, ma che si intensifica nelle feste natalizie e in vista del Capodanno. Un business che frutta al mercato nero 30 milioni di euro in questi periodi dell'anno e che, secondo gli inquirenti, ha alle spalle gruppi di criminalità comune e organizzata. La corsa alla vendita dei fuochi per Capodanno, solitamente, parte proprio in coincidenza con la festività dell'Immacolata. I mercatini sono già pieni di banchetti in cui si trovano i botti illegali, da quelli più innocui alle bombe pericolose, contenenti una grande quantità di polvere esplodente, per realizzare un botto che possa essere sentito a distanza. Sono micidiali, insicuri, pericolosi per chi li fabbrica, per chi li trasporta e commercializza e per chi decide di utilizzarli per festeggiare. Difficilmente sono esposti in bella vista: di solito sono nascosti sotto le bancarelle che vendono generi alimentari o materiali per telefonia. Sono venduti, talvolta anche a centinaia di euro, a chi conosce i venditori e ne fa richiesta.

La tradizione della vendita di botti illegali è molto diffusa nel Vesuviano, particolarmente a Ercolano, ma anche a nord di Napoli, nel Giuglianese e a Marano. A Melito di Napoli, nelle scorse settimane, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno controllato un negozio di articoli pirotecnici e scoperto fuochi illegali e pericolosi. Ben 289 pezzi per un totale di 5 quintali, con un totale di 155 kg di massa attiva, appartenenti alla categoria F2 per i quali occorre una licenza prefettizia di cui il gestore era sprovvisto. Il materiale è stato sequestrato e un uomo di Mugnano di 52 anni è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente.

Intanto nei mercatini è caccia alla «bomba di Kvara», come è stato battezzato quest'anno l'ordigno realizzato artigianalmente e molto pericoloso cui si è soliti dare il nome di un calciatore di punta del Napoli. Tradizione che risale a un decennio fa e che ha visto nella «bomba di Maradona» l'ordigno più richiesto. Tuttavia, nell'ultimo decennio grazie alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole delle forze dell'ordine, previste anche per quest'anno, il fenomeno dell'utilizzo dei fuochi illegali se non contrastato del tutto sembra maggiormente contenuto.