Una batteria di fuochi d’artificio per festeggiare un matrimonio. Il caldo asfissiante. I bancali in legno accatastati nel deposito semi-aperto. Un mix micidiale che potrebbe aver causato il vasto incendio che, nella mattinata di ieri, ha distrutto l’intero capannone-deposito dell’azienda conserviera La Torrente di Sant’Antonio Abate, uno dei marchi più noti in Italia e all’estero.

È questa l’ipotesi alla quale stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata che, coordinati dalla Procura oplontina, stanno indagando sul rogo scoppiato intorno alle 10 di ieri nello stabilimento di via Casa D’Auria, nella zona industriale di Sant’Antonio Abate. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso) ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto il sequestro dell’area.

La densa coltre di fumo nero era visibile addirittura dalla Costiera Amalfitana e le fiamme hanno raggiunto l’altezza di oltre trenta metri, durante le fasi cruciali del rogo, domato solo nel pomeriggio dai vigili del fuoco. Il calore sprigionato ha causato danni anche ad alcune abitazioni attorno all’azienda e almeno sei famiglie sono state sgomberate e messe in salvo dai carabinieri, intervenuti anche dai reparti della zona: nonostante il pericolo, i militari sono entrati nelle abitazioni anche per scollegare bombole di gpl ed evitare ulteriori danni. Polizia municipale e protezione civile (intervenuti i volontari anche da Castellammare) hanno dato il loro contributo durante tutte le operazioni.

Sul posto, su richiesta della sindaca Ilaria Abagnale, sono intervenuti anche ulteriori mezzi di soccorso del 118, ma per fortuna – grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine – nessuna persona è rimasta ferita, ustionata o intossicata. «La nostra priorità è stata la sicurezza delle persone e monitoreremo anche la qualità dell’aria» afferma la sindaca Abagnale. Le famiglie sgomberate hanno potuto far ritorno a casa solo nella serata di ieri. Per motivi di sicurezza, dopo l’intervento dei tecnici di Italgas ed Enel, per alcune ore sono state interrotte temporaneamente le forniture di metano ed elettricità, concentrando le forniture di acqua solo ai vigili del fuoco.

Danni ingenti sono stati riportati, ovviamente, dallo stabilimento conserviero, che per tutta la giornata di ieri ha dovuto interrompere la produzione. L’intero capannone si è letteralmente sciolto, collassando a causa dell’incendio. In cenere migliaia di strutture in legno utilizzate per i trasporti e che sono diventate il combustibile ideale per il rogo, innescato – secondo i primi rilievi – per cause accidentali. La pista principale seguita dagli inquirenti è quella dei fuochi d’artificio fatti esplodere all’esterno dell’azienda da alcuni residenti. Uno o più petardi probabilmente hanno fatto da innesco, facendo divampare l’incendio. I carabinieri hanno effettivamente trovato e sequestrato una batteria di fuochi pirotecnici esplosa che era sul manto stradale alle spalle dello stabilimento. Nel frattempo, hanno identificato i familiari degli sposi che potrebbero aver accidentalmente causato l’incredibile rogo. La conta dei danni è iniziata solo nella serata di ieri, quando l’incendio è stato definitivamente spento.

«Se la causa di questo terrificante rogo fosse stata dovuta davvero ai botti sparati per un matrimonio – dichiara il deputato dall’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – sarebbe gravissimo. Vogliamo sapere se questi fuochi erano autorizzati e gestiti da personale specializzato».