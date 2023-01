Bracconiere con fucile oggetto di denuncia arrestato

Sono stato i militari delle stazione di Roccarainola e Marigliano, unitamente a personale della lipu, nell'ambito dei controlli venatori disposti dal Gruppo CCF di Napoli,a sorprendere nel territorio di Acerra un 55enne del posto censito in banca dati .

L'uomo è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 già oggetto di denuncia e diverse cartucce con un richiamo acustico per la cattura di fauna selvatica e per questo arrestato in flagranza di resto. I reati contestati vanno dalla ricettazione, al porto e detenzione abusiva di armi.