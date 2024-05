Bradisismo Campi Flegrei, la truffa dei finti controlli negli appartamenti. È bufera social

Alla paura dei terremoti a Napoli e nei Campi Flegrei, si aggiunge il timore di essere vittima di ladri e truffatori.

Gli imbroglioni, stavolta, si sarebbero presentati al citofono chiedendo di farsi aprire la porta per poter verificare, all'interno dell'appartamento, eventuali danni dovuti al terremoto.

Lo sventato episodio, è stato segnalato da un utente sui social, che scrive: «Ieri due personaggi hanno bussato nel mio viale [...] per “controllo appartamenti per il Terremoto”. Ma chiaramente sono imbroglioni!».

Tanti i commenti al post: «Ed anche in situazioni del genere c’è sempre chi ne deve approfittare» ; « C'è già troppa agitazione e ansia, comprensibilissime, perché si mettano anche loro a fare cosa che non devono».

Sul caso è intervenuta, con un comunicato, anche la Protezione Civile:

«Attenzione, ci giungono segnalazioni di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei.

La protezione civile in forma che non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rivelatori.

Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della Protezione Civile non consentite l'accesso e avvisate le forze dell'ordine».

Un avviso, dunque, rivolto ai cittadini a non abbassare la guardia e porre maggiore attenzione contro improvvisati truffaldini.