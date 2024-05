Bradisismo, spunta la pizza “Pozzuoli resisti” dedicata ai sapori flegrei

I Campi Flegrei vivono un momento storico particolare, con gli accadimenti sismici legati al bradisismo che purtroppo si susseguono.

Le frequenti scosse di terremoto hanno messo palesemente tanta preoccupazione fra la gente ma per sollevare gli uomori e dimenticare le tensioni, ecco spuntare un' iniziativa che porta sorriso e speranza e... appetito!

Stiamo parlando della pizza “Pozzuoli resiste” inventata fresca fresca, dal genio gastronomico del noto pizzaiolo partenopeo Errico Porzio.

La pizza in questione, come ci illustra Errico in un video su Facebook, è piena di colori e sapori: il punto di forza, il pesce azzurro di Pozzuoli (il mercato puteolano del pesce è da sempre un punto di riferimento ) ma non solo.

Alle alici puteolane, si aggiungono le cozze di Bacoli, il tutto poi è insaporito da pomodori cannellini, origano aglio, olio extravergine, basilico crudo, una grattugiata di cacio e un pizzico di pepe.

Un “siparietto” divertente quello di Porzio pubblicato sul social, dove invita non solo ad assaggiare la pizza “Pozzuoli resisti” ma anche ad acquistare abbigliamento, un semplice paio di scarpe, insomma a venire a Pozzuoli e aiutare i commercianti flegrei in questo momento così delicato.